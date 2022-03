Masken-Sünder attackiert Lift-Mitarbeiter

Der Mitarbeiter hatte an der Talstation der Dorfbahn Gerlos die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert.

Gerlos. Zu einer tätlichen Auseinandersetzung aufgrund der coronabedingten Maskenpflicht ist es am Mittwoch an der Talstation der Dorfbahn in Gerlos (Bezirk Schwaz) gekommen. Ein Liftmitarbeiter, der zur Kontrolle der verordneten Maskenpflicht in den Gondeln abgestellt war, hatte um 9.20 Uhr einen Fahrgast bemerkt, der ohne FFP2-Maske in der Schlange stand. Als der Mitarbeiter auf das Tragen einer Maske bestand, kassierte er einen Kopfstoß, berichtete die Landespolizeidirektion.

Der Maskenverweigerer - ein 28-jähriger Niederländer - hatte sich zunächst trotz wiederholter Aufforderung, eine FFP2-Maske aufzusetzen, in die Gondel begeben. Der Mitarbeiter schnappte sich darauf hin kurzerhand das Snowboard des Touristen und zog es aus dem Träger. Der Maskenverweigerer verließ - nunmehr vermutlich zornig - die Gondel, es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, an deren Ende der Tiroler einen Kopfstoß bezog. Er erlitt leichte Verletzungen und musste einen Arzt aufsuchen. Der Snowboarder wurde angezeigt.