Massenschlägerei in Lokal: Fünf Verletzte

Bei der Rauferei waren mindestens zehn Personen beteiligt.

Kaltenbach. Eine Rauferei mit mindestens zehn beteiligten Personen hat in der Nacht auf Samstag in einem Lokal in Kaltenbach im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) fünf Verletzte zur Folge gehabt. Dabei handelte es sich um drei Deutsche im Alter von 27, 29 und 30 Jahren sowie zwei Österreicher im Alter von 37 und 41 Jahren. Sie wurden allesamt in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert, wo eine ambulante Behandlung erfolgte.

Ursache und Hergang der Rauferei waren vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Unter den Verletzten befanden sich auch solche, die den Streit schlichten hatten wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit.