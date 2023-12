Mitten im Weihnachtsverkehr: Klima-Kleber blockieren die A12

Aktivisten aus Deutschland und Österreich blockierten den Verkehr auf der Inntal-Autobahn bei Kufstein.

Mehrere Menschen befestigten sich aus Protest mit Sekundenkleber an der Fahrbahn. In Deutschland fordert die Letzte Generation eine Abkehr von fossilen Subventionen und in Österreich die Umsetzung der Empfehlungen des Klimarates.

“Schöne Weihnachten, aber wie lange noch?”, ist Marina Hagen-Canaval besorgt. “Es steht alles am Spiel – die Regierungen müssen endlich handeln und beginnen, die Klimakrise abzumildern. Und dazu fordern wir sie heute mit Nachdruck auf.”