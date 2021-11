Ein älteres Ehepaar wurde am Weerberg tot aufgefunden. Es dürfte sich um einen erweiterten Suizid handeln.

Im Fall des Montagfrüh tot in einem Haus aufgefundenen Ehepaares am Tiroler Weerberg (Bezirk Schwaz) haben die Ermittler offenbar die Hintergründe klären können. Es sei davon auszugehen, dass der 86-Jährige zunächst seine 83-jährige Ehefrau mit einer Faustfeuerwaffe erschoss, und sich dann mit dieser das Leben nahm, berichteten das Landeskriminalamt am Montag. Der Mann habe die Waffe legal besessen, hieß es.



Ein Abschiedsbrief wurde gefunden. Der Grund für die Tat würde im "höchstprivaten, persönlichen Lebensbereich" des Paares liegen, so die Ermittler. Eine Obduktion wurde angeordnet, diese soll voraussichtlich am Dienstag durchgeführt werden. Das LKA ging jedenfalls - "vorbehaltlich des Obduktionsergebnisses und weiterer Spurenauswertungen" - von einem "erweiterten Suizidgeschehen" aus.