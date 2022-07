Ein 23-jähriger Motorradfahrer, der in Westendorf (Bezirk Kufstein) in der Nacht auf Mittwoch vergangene Woche bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden war, ist am Sonntag in der Innsbrucker Klinik verstorben.

Laut Polizei dürfte der Mann von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaunpfosten aus Beton geprallt sein. Daraufhin kam er zu Sturz und blieb schwer verletzt liegen. Ein Unbeteiligter hatte den Mann gegen 4.00 Uhr gefunden und sofort die Rettung gerufen.