Mysteriös: 15-Jähriges Mädchen im Inn gesucht

Eine weitere Jugendliche wurde aus dem Wasser gerettet.

Ein Jugendliche ist am späten Donnerstagabend im Tiroler Schwaz von Einsatzkräften aus dem Inn gerettet worden. Das Mädchen hatte um Hilfe gerufen, bestätigte ein Polizeisprecher. Sie stand völlig durchnässt zwischen zwei Brücken bis zur Hüfte im Wasser. Die laut Exekutive verwirrte Jugendliche gab an, dass eine 15-jährige Begleiterin in den Inn gefallen sei. Eine Suchaktion am Donnerstagabend blieb vorerst erfolglos.

© ZOOM.TIROL ×

© ZOOM.TIROL ×

Rund 50 Feuerwehrleute, über 20 Wasserretter und Polizeikräfte standen im Einsatz und suchten nach dem angeblich vermissten Mädchen. Gegen 1.00 Uhr wurde die Suchaktion schließlich vorerst unterbrochen. Sie sollte noch am Freitag wieder aufgenommen werden.

Zweite Jugendliche ins Spital gebracht

Ob eine Jugendliche tatsächlich ins Wasser gefallen war und somit die Angaben des angetroffenen Mädchens stimmten, blieb vorerst unklar. Weitere Erhebungen waren im Gange, hieß es. Ein Passant hatte zuvor ihre Hilferufe gehört und die Rettungskräfte verständigt. Die durchnässte Jugendliche wurde in Spital gebracht.