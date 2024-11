Nach Sekundenschlaf: Sechs Verletzte bei Pkw-Frontalcrash

Ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Brennerstraße (B 182) in Schönberg im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) hat Mittwochmittag sechs Verletzte gefordert.

Ein 55-jähriger Italiener war mit seinem Wagen wegen eines Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei kollidierte er mit dem Pkw eines entgegenkommenden 64-jährigen Deutschen. Das Auto des Deutschen wurde mehrere Meter zurück, jenes des Italieners in einen Entwässerungsgraben geschleudert.

Der Deutsche wurde durch den Unfall leicht verletzt, seine 72-jährige Beifahrerin hingegen schwer, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Hall gebracht, die Frau mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Italiener und seine 55-jährige Ehefrau als Beifahrerin erlitten ebenfalls leichte Blessuren. Auch die im Wagen befindlichen Töchter des Paares im Alter von 27 und 21 Jahren zogen sich Verletzungen zu. Mutter und Vater wurden in das Haller Spital eingeliefert, die Töchter in die Innsbrucker Klinik.

Die B182 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen sechs Rettungsfahrzeuge, ein Rettungshubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr Schönberg sowie drei Polizeistreifen.