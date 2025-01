Nächster tödlicher Ski-Unfall

Heute Vormittag ereignete sich im Skigebiet Lachtal (Oberwölz, Bezirk Murau) ein tödlicher Ski-Unfall beim dem ein 66-jähriger Grazer starb. Wie jetzt bekannt wurde, gab es gestern auch einen tragischen Vorfall – dieser geschah in Tirol.

Am Donnerstag gegen 15.35 Uhr kam es in Neustift am Stubaier Gletscher auf der Skiroute Nr. 26 zu einem tragischen Ski-Unfall. Ein 67-jähriger Deutscher stürzte und rutschte über den Rand der Piste. Er fiel über steil abfallendes Gelände und schlug auf dem unteren Abschnitt der serpentinenartig verlaufenden Piste auf, wo er bewusstlos liegen blieb.

Unfallzeugen begannen mit der Erstversorgung des Mannes und setzten einen Notruf ab. Der Wintersportler wurde von der Pistenrettung weiterversorgt und im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, wo er am Abend verstarb.

Bei einer Obduktion konnten keine Indizien in Richtung Fremdverschulden festgestellt werden.