Nächstes Jahr fährt fahrerloses Taxi in Wörgl

Am selbst fahrenden Auto wird seit zehn Jahren geforscht.

Wörgl. Ab kommendem Jahr ist in Wörgl ein selbst fahrendes Taxi unterwegs. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit mit der Technischen Uni Graz und dem Forschungszentrum „Virtual Vehicle“. Autonomes Fahren soll getestet und optimiert werden. Wörgl ist somit die erste Gemeinde in Tirol, in der autonomes Fahren getestet wird. Von Seiten der Stadt heißt es, dass ein Beitrag zur Wissenschaft geleistet werden soll. Da in Österreich autonomes Fahren nicht erlaubt ist, wird zur Sicherheit immer eine Person am Fahrersitz mitfahren.