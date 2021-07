Ein 25-jähriger Türke hat im Zuge einer Hochzeitsfeier in Reutte in Tirol Sonntagnachmittag mehrmals mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen.

Mehrere Anrufer hatten sich bei der Polizei gemeldet und von Schüssen im Ortszentrum berichtet. Die Schreckschusspistole sei sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann ausgesprochen worden. Der Türke wurde angezeigt.