Polizei sucht Täter: Peter S. (36) vermutlich erstochen

Der 36-Jährige, der bei den Bergbahnen im Winter als Liftwart arbeitete, wurde brutal ermordet von seinen Eltern aufgefunden.

Eine fürchterliche Entdeckung mussten die Eltern von Peter S. am Halloween-Abend gegen 18.30 Uhr machen. Sie fanden ihren 36-jährigen Sohn blutüberströmt in dessen Wohnung in einer kleinen Siedlung in Itter, Tirol, auf.

© zVg. ×

Der Leichnam wies laut dem stellvertretenden Leider des LKA Tirol, Gert Hofmann, eine massive Gewalteinwirkung im Bereich des Halses durch. Eine Obduktion des Leichnams wurde bereits durchgeführt. Bei der Tatwaffe könnte es sich um ein Messer handeln. "Es war jedenfalls ein scharfkantiger Gegenstand", sagt Hofmann.

Vom Täter fehlt noch jede Spur

Die Ermittlungen zu dem Mordfall laufen auf Hochtouren. Befragt wurden bereits Personen aus dem näheren Unfall. "Es gibt aber zurzeit noch keine Hinweise auf einen Täter oder ein Motiv", so Hofmann. Warum der Deutsche, der im Winter als Mitarbeiter beim Kinderlift der Bergbahnen tätig war, ist derzeit noch völlig unklar.

© Zoom.Tirol ×

Es besteht die Möglichkeit, dass Peter S. schon länger tot in seine Wohnung lag. In der beschaulichen Siedlung ist man vom brutalen Mord geschockt. "Er war ein ruhiger und eher unauffälliger Mensch, alle kannten ihn hier", erzählt ein Nachbar.

Die Polizei hofft nun auf weitere Hinweise zu der Tat aus der Bevölkerung (zu Personen oder Fahrzeugen) unter der Telefonnummer 059133/703333.