Radfahrerin (14) kracht in E-Bikerin – 68-Jährige bewusstlos

Zwei Radfahrerinnen im Alter von 68 und 14 Jahren sind Sonntagmittag bei einem Frontalzusammenstoß auf dem Ötztal-Radweg in Oetz im Tiroler Bezirk Imst verletzt worden.

Die 14-jährige Deutsche hatte laut Polizei zuvor in einer Linkskurve ihren Bruder überholen wollen. Dabei übersah die Jugendliche eine entgegenkommende E-Biker-Gruppe und es kam zur Kollision mit der 68-jährigen Österreicherin. Beide kamen zu Sturz, die Frau verlor daraufhin kurzzeitig das Bewusstsein.

Nach der Erstversorgung an Ort und Stelle wurde die 68-Jährige mit dem Notarzthubschrauber "Martin 2" in das Krankenhaus Zams geflogen. Die 14-Jährige wurde mit der Rettung ebenfalls dorthin gebracht, hieß es. Die Deutsche war mit ihrem Bruder sowie ihrem Vater aus Sölden kommend in Richtung Freizeitpark "Area 47" unterwegs gewesen.