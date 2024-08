Aufgrund eines technischen Defekts in einer Lampe ist es Montagmittag in der Volksschule in Tarrenz in Tirol (Bezirk Imst) zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Zwei Lehrer sowie rund 15 Kinder konnten die Schule rechtzeitig durch den Notausgang verlassen, teilte die Polizei mit. Die Freiwillige Feuerwehr Tarrenz rückte mit 30 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen aus und führte Entlüftungsarbeiten durch. Verletzt wurde niemand.