Riesen-Ansturm auf raren Schnee: Pisten-Stau in Ischgl

Die warmen Temperaturen sorgen derzeit in vielen Skigebieten Österreichs für akuten Schneemangel. Umso größer ist der Ansturm auf die Pisten in Ischgl.

Videos auf TikTok zeigen absurde Szenen bei der Talabfahrt in dem Tiroler Wintersportgebiet. Hunderte Skifahrer drängen sich die Piste hinunter, an eine schwungvolle Abfahrt ist angesichts der Menschenmassen nicht zu denken. Stattdessen geht es wegen des Pisten-Staus oftmals nur im Schritttempo weiter. In den Kommentaren hagelt es eindeutige Kommentare – für die meisten hat das mit Skifahren nicht mehr viel zu tun. "Man wäre eindeutig schneller, wenn man läuft", bringt es ein User auf TikTok auf den Punkt.