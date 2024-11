Erneut Banküberfall - Jagd auf Hoodie-Räuber

Eine Sparkassen-Filiale in Kufstein wurde ausgeraubt. Der Täter befindet sich auf der Flucht.

Großfahndung im Tiroler Kufstein. Dort soll ein noch unbekannter Mann in grauem Hoodie mit weißer Aufschrift die Sparkasse überfallen haben. Von dem Tatverdächten fehlt allerdings vorerst jede Spur. Eine Großfahndung wurde eingeleitet, weitere Informationen waren vorerst nicht bekannt.

© LPD Tirol

Die Polizei sucht nun nach dem Hoodie-Räuber, der helle Schuhe tragen und mit einer schwarzen Pistole bewaffnet sein soll.

In Tirol hatte es innerhalb eines Jahres eine auffällige Häufung an Banküberfällen gegeben. Neun Bankinstitute wurden seit November 2023 überfallen. Die Serie nahm damals ebenfalls in Kufstein ihren Ausgang. In der Festungsstadt wurden im November und Jänner Banken überfallen.

Täterbeschreibung:• helle Jeans• heller Pullover (Kapuze) mit weißer Aufschrift• weiße (helle) Schuhe• dunkle Maske• dunkle Handschuhe• bewaffnet mit schwarzer Pistole• schmale Statur