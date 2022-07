× Schulbus-Lenker (63) ging mit Messer auf Sanitäter los

Der Angeklagte hat Probleme mit Blaulichtorganisationen. Ihm droht der Psycho-Knast.

Tirol. Ein 63-jähriger Busfahrer stand am Freitag in Innsbruck wegen versuchten Mordes an einem Sanitäter (46) vor Gericht.

Opfer Bernd G. verletzte sich bei der Abwehr des Angriffs.

Der Vorfall geschah am 13. Dezember des Vorjahres in St. Johann (Bez. Kitzbühel). Der Angeklagte war mit einem mit 24 Schülern besetzten Bus unterwegs, als er ein Notarztauto mit Blaulicht sah, das an einer Kreuzung stoppen musste. Der 63-Jährige rammte das Einsatzfahrzeug, stürmte zum Wagen und versuchte, den Sanitäter Bernd G. durch das geöffnete Seitenfenster mit einem Klappmesser zu attackieren. Dem 46-Jährigen gelang es noch, auszuweichen und das Fenster zu schließen. Dann flüchtete der Chauffeur mit dem mittlerweile leeren Bus, wurde aber wenig später gefasst. Aufgrund seines Geisteszustandes wurde die Einweisung in eine psychiatrische Anstalt beantragt. Das Urteil stand aus.