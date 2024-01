Die 19-Jährige rutschte mit dem Topf in der Hand auf einer Stiege aus und erlitt schwere Verbrennungen.

Der furchtbare Unfall ereignete sich in einem Hotel im Tiroler Landeck am Dienstagnachmittag. Die 19-Jährige, die dort als Lehrling angestellt ist, reinigte die Küche und ließ das Fett aus der Fritteuse in einen großen Topf laufen, um es dann zu entsorgen.

Da es noch richtig heiß war, wollte sie gemeinsam mit einer Arbeitskollegin den Topf zum Auskühlen in das darunterliegende Stockwerk bringen. Dabei rutschte die Hotel-Angestellte auf der Stiege aus und wurde mit Fett übergossen.

Mit Nothubschrauber ins Spital gebracht

Die junge Frau erlitt Verbrühungen unbestimmten Grades im Gesicht, am Hals und am linken Arm. Sie musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.