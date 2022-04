× Sechs Verletzte bei zwei Alko-Unfällen

Alkohol war laut Polizei bei zwei schweren Verkehrsunfällen im Spiel, die sich in der Nacht zum Sonntag in Tirol ereigneten.

In Innsbruck war ein Einheimischer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in eine Unterführung eingefahren und dort frontal gegen ein Taxi geprallt. In Osttirol kam ein 22-jähriger Alkolenker von der Felbertauernstraße ab und überschlug sich.

Bei dem Unfall in der Egger-Lienz-Straße in Innsbruck waren insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt. Ein 53 Jahre alter Pkw-Lenker, der hinter dem mit zwei Fahrgästen besetzten Taxi ebenfalls in der vorschriftsmäßigen Fahrtrichtung unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und war dem Taxi aufgefahren. Die Rettungskräfte hatten alle Hände voll zu tun: Die Berufsfeuerwehr Innsbruck musste den in seinem Fahrzeug eingeklemmten 37-jährigen Taxilenker mit der Bergeschere befreien. Er hatte schwere Verletzungen erlitten. Er sowie drei weitere Personen mussten in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. "Der 43-jährige unfallverursachende Fahrzeuglenker war alkoholisiert", teilte die Polizei mit, "er wird angezeigt".

© APA/ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL DANIEL ×

Zu viel Alkohol im Blut, dazu "derzeit keine gültige Lenkerberechtigung", gab die Polizei zu einem Unfalllenker in Matrei in Ostirol bekannt. Der 22-Jährige war von der Felbertauernstraße abgekommen, hatte ein Weidegatter touchiert, worauf das Fahrzeug der Böschung entlang schlitterte, sich überschlug und in einem angrenzenden Feld auf der Fahrerseite zu liegen kam. Der Lenker und sein 20-jähriger Beifahrer konnten sich selbst befreien und die Rettungskette in Gang setzen. Die beiden wurden ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.