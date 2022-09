× Security prügelt mit Eisenstange auf Gäste ein

Schockierende Videos zeigen, wie ein Security in einem Innsbrucker Nachtlokal auf Gäste einschlägt.

In einer Innsbrucker Bar spielten sich in der Nacht auf Sonntag schockierende Szenen ab. Wie die Polizei mitteilte, sollen drei Gäste im B1 mit schweren Eisenstangen auf fünf Security-Mitarbeiter losgegangen sein. Bei der gewalttätigen Auseinandersetzung wurden alle acht Personen verletzt, eine davon schwer. Sie wurden mit der Rettung in die Klinik eingeliefert. Über den Hintergrund der Schlägerei wurde vorerst nichts bekannt, weitere Erhebungen folgten, hieß es.

© ZOOM.Tirol ×

Zwei Augenzeugen-Videos des Vorfalls zeigen nun aber ein ganz anderes Bild. Darauf sieht man, wie ein Security-Mitarbeiter mit einer Eisenstange auf die Gäste einschlägt, die zuvor offenbar die Auseinandersetzung begonnen haben. Zu sehen ist auch das schockierende Gesicht eines zweiten Security, der seinen Kollegen offenbar noch versucht, zurückzuhalten.

© ZOOM.Tirol ×

© ZOOM.Tirol ×



Der Raufhandel entfaltete sich gegen Mitternacht, der jüngste der acht Männer ist 17 Jahre alt, der älteste 49. Weil sich die Situation in der Bar als sehr unübersichtlich darstellte, standen mehrere Polizeistreifen aus Innsbruck im Einsatz.