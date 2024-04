Starke Regenfälle führen zu Problemen

Der Starkregen der vergangenen Tage führte zu zahlreichen Einsätzen.

Tirol. In Nauders (Bezirk Landeck) führten starke Regenfälle zu mehreren Hangrutschen. Die Martinsbrucker- und Reschenstraße mussten wegen der Gefahr gesperrt werden. Das Wasser drang sogar in den Keller eines Wohnblocks ein, was einen Einsatz der Feuerwehr erforderte, um das Wasser abzupumpen. Die Martinsbruckerstraße bleibt vorerst gesperrt, bis eine Expertenkommission die Lage am Dienstag begutachtet und weitere Schritte festlegt. Die Reschenstraße war ebenfalls betroffen und musste vorübergehend geschlossen werden, bis die Feuerwehr die Fahrbahnreinigung durchführte und das Hangwasser ableitete. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Reschenstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Alle weiteren Maßnahmen werden nach einer gründlichen Untersuchung der Hänge und Straßen erst noch entschieden.