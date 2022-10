Streit eskalierte: Biker mit Baseballschläger attackiert

Ein brutaler Angriff ereignete sich am Dienstag in Wattens.

Tirol. Zwei Arbeiter (47, 51) – beide aus Italien – gerieten am Dienstag in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) in Streit. Nach Arbeitsschluss wollte der Jüngere mit seinem Motorrad nach Hause fahren und wurde dabei von dem 51-Jährigen verfolgt. Der Ältere fuhr mit seinem Auto auf das Motorrad des 47-Jährigen auf, wodurch dieser stürzte. Als der rabiate Lenker ausstieg, schubste ihn der Biker, wodurch er auf den Asphalt stürzte. Anschließend nahm der 51-Jährige einen Baseballschläger aus einem Pkw und versetzte seinem Landsmann mehrere Schläge gegen Kopf und Körper. Der Motorradfahrer kam mit leichten und sein Kontrahent mit schweren Verletzungen ins Spital.