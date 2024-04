Auf dem Heimweg von einem Freund, den er besucht hatte, stürzte in der Nacht auf den Ostermontag ein 34-jähriger Einheimischer im Bezirk Kitzbühel in den Tod.

Tirol. Der tragische Unfall ereignete sich in der Nacht auf Montag in Jochberg: Dort war ein 34-Jähriger nicht wie vereinbart nach Hause gekommen - mehrere Polizeistreifen suchten bereits nach dem Abgängigen. Am späten Vormittag machten die Suchmannschaften dann die fürchterliche Entdeckung: Der leblose Körper des Mannes wurde in einem Bachbett entdeckt.

© Zoom Tirol ×

Der 34-Jährige, der in der Nähe einen Freund besucht haben dürfte, war dann alleine unterwegs gewesen. Derzeit ist unklar, wie der Mann zu der steilen Stelle am Bach gekommen war. Wie die Feuerwehr berichtet, dürfte er genau dort abgestürzt und rund drei Meter in ein unzugängliches Bachbett gefallen sein. Die Feuerwehr musste den Leichnam mit einer Korbtrage bergen.

Das Opfer war noch an der Unfallstelle verstorben.