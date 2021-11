Zwei Jugendliche leicht verletzt.

In Schwaz in Tirol ist Samstagabend ein Streit zwischen vier einheimischen Jugendlichen eskaliert. Im Zuge der Auseinandersetzung zückte ein 14-Jähriger plötzlich ein Klappmesser, berichtete die Polizei. Er verletzte zwei am Streit beteiligte 15-Jährige leicht. Der Teenager flüchtete, wurde aber nach der Fahndung mit mehreren Polizeistreifen in seiner Wohnung festgenommen. Das Messer wurde sichergestellt und der Tatverdächtige in die Justizanstalt eingeliefert, hieß es.