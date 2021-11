Bei einem Verkehrsunfall in Tirol kollidierte am Donnerstag ein 53-Jähriger Österreicher mit zwei Fahrzeugen im Gemeindegebiet von Thaur auf der B171 Richtung Innsbruck.

Er verstarb noch an der Unfallstelle. Er hatte aus ungeklärter Ursache den Mittelstreifen überfahren, prallte frontal gegen einen PKW und in der Folge gegen ein weiteres Auto, so die Polizei. Drei Personen wurden dadurch verletzt und mussten im Spital behandelt werden.