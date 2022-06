Trauer um totes Liebespaar

Heute wird erstochenes Opfer beerdigt, später der Täter, der von Brücke sprang.

Tirol. Ratlosigkeit, Sprachlosigkeit und unendliche Trauer herrscht auf beiden (Familien-)Seiten eines Verbrechens aus Liebe und Zurückweisung mit anschließendem Suizid von der Highline-Hängebrücke in Reutte. Wie berichtet, soll der 18-Jährige seine (Ex-)Freundin in seinem Sportwagen getötet haben, um sich hernach in die Tiefe zu stürzen. Am Samstag wird der gebürtige Bayer mit einem Gottesdienst verabschiedet, die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Auch für Nicola (17), die alle nur Nici nannten, findet morgen eine Trauerfeier statt. Ihre Beisetzung in Silz noch am selben Tag erfolgt ebenfalls im engsten Familienkreis.