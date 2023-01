Der Besitzer der Katze bemerkte eine Verletzung und brachte sie am nächsten Tag zum Tierarzt.

Oetz. Eine Katze ist offenbar am vergangenen Freitagabend in Oetz im Tiroler Ötztal von einem Unbekannten mit einem Kleinkalibergewehr angeschossen worden. Der Besitzer der Katze bemerkte eine Verletzung und brachte sie am nächsten Tag zum Tierarzt. Dort wurden dem Tier schließlich Teile eines Projektils entfernt. Die Exekutive bat um Hinweise.