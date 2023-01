Unfall-Serie auf Tirols Pisten: Mehr als ein Dutzend Verletzte

Am Dreikönigstag kam es zu auf Tirols Pisten zu zahlreichen Ski-Unfällen.

Tirol. Am Dreikönigstag gab es eine ganze Reihe von Ski-Unfällen auf Tirols Pisten. Laut Polizeimeldungen wurden insgesamt mehr als ein Dutzend Verletzte gezählt, darunter auch Schwerverletzte. So wurde etwa ein 11-jähriger Deutscher nach einem Unfall mit Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich seiner Wirbelsäule ins Krankenhaus geflogen. Ebenfalls in Tux erlitt ein 42-jähriger Deutscher Skifahrer bei einer Kollision mit einem 17-Jährigen schwere Gesichtsverletzungen und wurde ebenfalls ins Spital geflogen. Zusammengefasst sind die Verletzten sind zwischen sieben und 77 Jahren alt. Alle Unfall-Einsatzberichte im Detail hier:

Ski-Unfall in Kühtai: Gegen 11:00 Uhr fuhr ein 19-jähriger Deutscher mit seinen Skiern im Skigebiet von Kühtai talwärts. Dabei kollidierte er mit einem jugendlichen Skifahrer, als er versuchte, diesen zu überholen. Während der 19-Jährige schwer an der linken Schulter verletzt wurde, blieb der unbekannte Jugendliche vermutlich unverletzt und verließ die Unfallstelle. Der Deutsche wurde von der Bergrettung Flaurling geborgen und zum diensthabenden Arzt verbracht.

Ski-Unfall in Steinach am Brenner - Zeugenaufruf: Gegen 12:15 Uhr fuhr ein 77-jähriger Österreicher im Skigebiet der Skiarena Bergeralm im Gemeindegebiet von Steinach a. Br. mit seinen Skiern auf der Skiabfahrt „Nösslachjoch“ talwärts. Plötzlich querte eine unbekannte Skifahrerin vor dem 77-Jährigen die Piste, wodurch dieser zu Sturz kam und sich schwer verletzte. Ob eine Berührung zwischen den beiden Skifahrern stattfand, ist nicht bekannt. Die unbekannte Skifahrerin fuhr in der Folge ohne Bekanntgabe ihrer Personalien weiter. Der 77-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins BKH Hall in Tirol geflogen.

Beschreibung der unbekannten Unfallbeteiligten: ca. 45 Jahre alte Frau, bekleidet mit einer roten Skihose und einer rosa Skijacke, trug einen dunklen Helm, war offensichtlich in Begleitung von 2 Jugendlichen



Zeugen des Unfalles werden ersucht, sich mit der PI Steinach-Wipptal unter der Telefonnummer 059133 / 7125 in Verbindung zu setzen.

11-Jähriger zog sich Wirbelsäulen-Verletzung zu

Ski-Unfall in Tux: Gegen 12:15 Uhr fuhr ein 11-jähriger Deutscher mit seinen Skiern am Hintertuxer Gletscher in Richtung des Schleppliftes "Ramsmoos" talwärts, verlor dabei die Kontrolle über seine Skier und durchbrach ein von der Skischule angebrachtes Absperrnetz. In der Folge kollidierte der Deutsche mit drei hinter dem Absperrnetz befindlichen Wintersportlern (12 Jahre/weiblich/Deutschland, 7 Jahre/männlich/Vereinigtes Königreich und 45 Jahre/weiblich/Deutschland). Durch die Kollision kamen alle vier beteiligten Wintersportler zu Sturz. Während sich der 11-jährige Deutsche Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich seiner Wirbelsäule zuzog und mit dem Notarzthubschrauber in das BKH Schwaz geflogen wurde, begaben sich die restlichen Beteiligten mit leichten Verletzungen selbstständig in ärztliche Behandlung.

Weiterer Ski-Unfall in Tux: Gegen 10:10 Uhr kam es in Tux im Skigebiet Hintertuxer Gletscher (blaue Piste 10) zu einer Skikollision zwischen einem 17-jährigen und einem 42-jährigen deutschen Skifahrer. Der 17-Jährige wurde durch den Notarzthubschrauber mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Schwaz und der 42-Jährige mit schweren Gesichtsverletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen.

9-Jährige schlug sich bei Unfall Schneidezähne aus

Ski-Unfall in Lermoos: Gegen 11:30 Uhr fuhr eine 9-jährige Holländerin mit ihren Skiern gemeinsam mit ihrer Familie im Skigebiet Grubigstein talwärts. Dabei wurde sie von einem 39-jährigen deutschen Snowboarder erfasst. Durch den Aufprall wurde die 9-Jährige am Kopf verletzt und verlor ihre beiden Schneidezähne. Sie wurde nach Erstversorgung durch die Pistenrettung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck überstellt.

Ski-Unfall in Aschau: Gegen 10:06 Uhr kam es im Skigebiet Hochzillertal in Aschau, auf der blauen Piste Nr. 9 zum Zusammenstoß zwischen einer 45-jährigen und einem 21-jährigen deutschen Skifahrer. Die 45-Jährige wurde aufgrund des Zusammenstoßes an die nahegelegene Skigebietspanoramatafel geschleudert und schwer verletzt. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen. Der 21-Jährige kam ebenso zu Sturz, blieb jedoch unverletzt.

Ski-Unfall im Skigebiet Stubaier Gletscher: Um 12:15 Uhr fuhr ein 48-jähriger Rumäne mit seinen Skiern im Skigebiet Stubaier Gletscher die rotmarkierte Piste Nr. 9 „Daunenhang“ talwärts, als er plötzlich von einem von hinten kommenden Skifahrer umgefahren wurde. Der unbekannte Skifahrer verließ nach der Kollision die Unfallstelle und unterließ es, Erste Hilfe zu leisten. Der Rumäne wurde mit Verdacht auf eine Schulterluxation durch die Rettung in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen des Unfalles werden ersucht, sich mit der PI Neustift unter der Telefonnummer 059133/7119 in Verbindung zu setzen.



Gleich drei Hubschrauber-Einsätze in Sölden

Drei Ski-Unfälle in Sölden:

Erster Unfall: Gegen 11:30 Uhr fuhr eine 54-jährige Deutsche die blaue Piste 38 am Tiefenbachferner im Skigebiet von Sölden, in nicht bekannter Art und Weise talwärts. Im Zuge dieser Abfahrt kam es zu einem Zusammenstoß mit einem bisher unbekannten Wintersportler. Ob dieser zu Sturz gekommen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die 54-Jährige kam jedenfalls zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt, von der Pistenrettung erstversorgt und anschließend vom Notarzthubschrauber in die Medalp Mils bei Imst geflogen.

Zweiter Unfall: Gegen 14:50 Uhr fuhr ein 7-jähriger Deutscher im Rahmen eines Skikurses die blaue Piste 15 am Giggijoch im Skigebiet von Sölden talwärts. Im Zuge dieser Abfahrt verlor das Kind plötzlich die Kontrolle über seine Fahrt und fuhr immer schneller werdend, fast an den Ski-Enden sitzend, unkontrolliert talwärts. Der Deutsche prallte in weiterer Folge mit hoher Geschwindigkeit auf eine gepolsterte Liftstütze. Durch den Aufprall wurde der 7-Jährige schwer verletzt, von der Pistenrettung erstversorgt und vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.