Feuerwehrmänner und Augenzeugen konnten den Mann mit bloßen Händen ausgraben.

Tirol. Am Sonntagabend wurde ein 34-jähriger Feuerwehrmann aus Nassereith (Bezirk Imst) bei einem Einsatz von einer Mure erfasst und bis zum Kopf verschüttet worden. Eine Baufirma war mit den Aufräumarbeiten nach einem Murenabgang am Samstag beschäftigt und die Mitglieder der Feuerwehr Nassereith stellten dafür um etwa 21 Uhr eine Beleuchtung auf, als ein "Hang samt Bewaldung" abrutschte, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Mit bloßen Händen ausgegraben

Der Feuerwehrmann versuchte noch zu flüchten, wurden jedoch von der Mure erfasst und bis zum Kopf verschüttet. Weiteren Feuerwehrmännern und Helfern, welche die Vermurung mitangesehen hatten, gelang es, den 34-Jährigen mit bloßen Händen auszugraben und zu retten. Der Verschüttete wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zams eingeliefert.