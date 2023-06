Vater rettete einjähriges Kind aus Tiroler Bach

Ein einjähriger Bub ist Sonntagnachmittag in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) in einem unbeobachteten Moment in das rund eineinhalb Meter tiefe ''Mühlbachl'' gefallen.

Das Kind wurde daraufhin abgetrieben. Der Vater des Buben hielt einen zufällig vorbeikommenden Pkw-Lenker an, der ihn rund 300 Meter bis zum in Wasser treibenden Kind fuhr. Schließlich sprang der Mann in den Bach und zog seinen Sohn ans Ufer, berichtete die Polizei. Der Bub erlitt eine starke Unterkühlung und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Im Zuge der Rettungsaktion hatten auch Passanten einen Notruf abgesetzt, hieß es.