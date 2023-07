Wanderer stürzt 200 Meter ab - tot

Ein 59-Jähriger ist am Montag bei einer Bergtour von der Glungezerhütte über den Inntaler Höhenweg in Richtung Matrei am Brenner in Tirol tödlich verunglückt.

Der Österreicher war nicht wie vereinbart am Nachmittag zuhause angekommen, woraufhin seine Frau die Polizei verständigte. Nach einer groß angelegten Suchaktion wurde die Leiche des Wanderers schließlich Dienstagfrüh im Bereich der Gamslahnerspitze gefunden. Er dürfte rund 200 Meter über steiles Gelände abgestürzt sein. Wie es zu dem Unfall gekommen war, war laut Polizei noch unklar. Der Verunglückte wurde mit dem Polizeihubschrauber ins Tal geflogen.