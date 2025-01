Wieder etliche Unfälle auf Pisten: Alle Verletzten im Spital

Mehrere Skiunfälle ereigneten sich am Wochenende in Tirol.

Gleich mehrere heftige Unfälle auf Skipisten überschatteten das Wochenende. Am Samstag gegen 9.30 Uhr kam es im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach zu einem dramatischen Vorfall. Eine Frau stürzte dort im Bereich "Neuhütten" auf einer schwarzen Piste und blieb verletzt liegen. Mithilfe eines Skidoos musste die Verletzte zu einem Landeplatz eines Hubschraubers gebracht werden. Das Unfallopfer musste ins Spital geflogen werden.

Ein 38-Jähriger geriet am gleichen Tag im Osttiroler Sillian in einer Linkskurve über den Pistenrand hinaus, stürzte, prallte gegen eine Kunststoffstange am Beginn eines Funparks und verlor das Bewusstsein.

In Fiss, Bezirk Landeck prallte ein 20-jährige Schweizer auf einer roten Piste mit einem 64-Jährigen frontal zusammen, in Berwang, Bezirk Reutte, ein 84-jährige Einheimischer mit einem 48-jährigen Snowboarder.

Alle Verletzten mussten nach einer notärztlicher Versorgung auf der Piste mit dem Hubschrauber in Krankenhäuser geflogen werden.