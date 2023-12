Zwei Verletzte bei Frontal-Crash in Tirol

Ein Zusammenstoß zweier Pkw hat am späten Donnerstagnachmittag auf der Loferer Straße (B 178) in Söll im Tiroler Bezirk Kufstein zwei Verletzte gefordert.

Eine 41-jährige Österreicherin hatte aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort blieb sie quer zur Fahrtrichtung stehen. Ein zeitgleich Richtung Söll fahrender 39-Jähriger prallte daraufhin ungebremst gegen die rechte Seite des Wagens der Frau.

© ZOOM.Tirol ×

Der Mann wurde dabei schwer verletzt und mit der Rettung nach der Erstversorgung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 41-Jährige erlitt indes leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.

© ZOOM.Tirol ×

Die B178 war rund eine halbe Stunde lang gesperrt. Im Einsatz standen 40 Kräfte der Feuerwehr Söll mit vier Fahrzeugen, zwei Angestellte der Straßenmeisterei Wörgl, der Abschleppdienst und eine Polizeistreife.