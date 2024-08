Todes-Crash im Urlaub - Österreicherin (19) tot

Offenbar zu schnell dran war eine 19-jährige Österreicherin auf der kroatischen Insel Rab und krachte in den Gegenverkehr. Bilanz: Die junge Lenkerin und Urlauberin ist tot, sechs Personen wurden verletzt.

Kroatien. Das Unglück ereignete sich, wie erst jetzt bekannt wurde, Montag um 16.30 Uhr am Ortsbeginn von Lopar. Laut Angaben der Polizei der Gespannschaft Primorje-Gorski hatte eine 19-jährige Österreicherin am Steuer eines Kleinwagens "am Ausgang einer Kurve die Geschwindigkeit des Fahrzeugs nicht an die Beschaffenheit und den Zustand der Straße angerpasst", sprich: Sie war zu schnell dran. Die Folgen waren verheerend.

Der Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn und crashte frontal in eine Limousine - ebenfalls mit österreichischem Kennzeichen. Der von den Geschehnissen völlig überraschte Unfallgegner wurde schwer verletzt, zwei Mitfahrer von ihm mussten ebenso wie die drei überlebenden Insassen im Auto der 19-Jährigen ins Spital nach Rijeka überstellt werden. Die Leiche der verstorbenen Lenkerin wurde auf die Pathologie nach Rijeka gebracht.