Wespe stach Moped-Teenie (15) unter Helm in Kopf

Die Wespenplage nimmt tatsächlich immer mehr Fahrt auf - in Tirol kroch ein Aggro-Insekt in den Helm eines 15-Jährigen, während er mit dem Moped und seiner Freundin am Beifahrersitz unterwegs war. Dabei stach die Wespe zu - Crash.

Tirol. Der junge Einheimische fuhr am Montag gegen 15.45 Uhr mit seinem Trial-Kleinmotorrad auf der Austraße in Fritzens in Richtung Westen. Am Sozius befand sich eine 14-jährige Österreicherin. Dann der Horror - mitten während der Fahrt bemerkte der 15-Jährige am Steuer, dass eine Wespe unter seinem Helm geflogen war.

Es kam noch schlimmer - den in weiterer Folge stach die Wespe zu, worauf der Teenie reflexartig den Lenker losließ, sodass er mit dem Moped von der Fahrbahn abkam, mit einem Maschendraht neben dem Straßenbankett kollidierte und schließlich stürzte.

Unbeteiligte Zeugen setzten die Rettungskette in Gang. Die beiden Jugendlichen wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.

Täglich kommt es derzeit zu mehr als 200 Alarmierungen der Rettung oder der Feuerwehr wegen Wespenattacken und -stichen. Allein in Niederösterreich gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr heuer bereits knapp 2.000 Einsätze. 2023 musste man im Sommer nur etwas mehr als 900 Mal ausrücken.