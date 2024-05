Tödlich verunglückt: Mann zwischen Seilwinde und Palette eingeklemmt

Für den 73-Jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät, wie die Behörden mitteilten.

Ein 73-Jähriger ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Oberdrum in der Gemeinde Oberlienz in Osttirol tödlich verletzt worden. Der Mann war in einem Gerätestadel damit beschäftigt gewesen, eine Seilwinde am Heck eines Traktors (Gewicht: 1,5 Tonnen) zu demontieren. Dabei fuhr er mit dem Traktor rückwärts in den Stadel ein und stellte eine Europalette unter der Seilwinde ab. Beim Absenken der Seilwinde auf die Palette wurde der Mann aus unbekannter Ursache eingeklemmt.

Für den Österreicher kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei mit. Auf der Unterseite der Palette waren übrigens vier Rollen montiert.