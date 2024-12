Tödliches Überholmanöver auf schneebedeckter Fahrbahn

Ein 35-Jähriger geriet auf einer schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und verunglückte in der Folge tödlich.

Ein 35-jähriger Autolenker ist am Freitag bei einem Überholmanöver im Bezirk St. Veit in Kärnten ums Leben gekommen. Der Einheimische hatte laut einer Aussendung der Polizei Kärnten zu Mittag auf der leicht schneebedeckten Klagenfurter Schnellstraße in Richtung Wien einen Pritschenwagen überholt, war ins Schleudern geraten und daraufhin frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidiert.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 35-Jährigen zurück auf die ursprüngliche Fahrbahn geschleudert, kollidierte mit dem Pritschenwagen und kam dann inmitten der beiden Fahrbahnen der Schnellstraße schwer beschädigt zum Stehen. Der 35-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Sattelzug geriet durch den Unfall auf die Gegenfahrbahn und rutschte ins leicht abschüssige Straßenbankett, der 56-jährige Lenker sowie der 55-jährige Fahrer des Pritschenwagens wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Schwere des Unfalls und der umfangreichen Bergungsmaßnahmen des Sattelzugfahrzeuges war die Klagenfurter Schnellstraße noch bis kurz nach 17 Uhr für den gesamten Verkehr großräumig gesperrt.