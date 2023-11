Tödtling-Musenbichler wird erste Präsidentin der Caritas

Nora Tödtling-Musenbichler folgt Michael Landau als Caritas-Chefin nach.

Nora Tödtling-Musenbichler wird die erste Präsidentin der Caritas Österreich. Bei der Vollversammlung der katholischen Hilfsorganisation am Dienstag in Götzis wurde die 40-jährige Caritasdirektorin der Steiermark und bisherige Caritas-Vizepräsidentin zur Nachfolgerin von Michael Landau gewählt, der sich nach zehn Jahren zurückzieht. Tödtling-Musenbichler ist die erste Frau an der Spitze der Caritas.

Der 63-jährige Landau hatte erst am Samstag bekanntgegeben, nach zehn Jahren in dieser Funktion aufzuhören. Seiner Funktion als Präsident der Caritas Europa wird er sich weiterhin widmen.