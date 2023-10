Tote Joggerin: Es waren drei Kampfhunde dabei

Es war die Schocknachricht Anfang Oktober: "Kampfhund beißt Joggerin in Oberösterreich Tot." Jetzt gibt es neue Erkenntnisse der Ermittler.

Es war kurz nach 9 Uhr am 2. Oktober in der Gemeinde Naarn in OÖ. Herta A. (60) läuft ihre übliche Runde, die Kampfhund-Züchterin geht Gassi. So viel war klar. Doch neue Ermittler-Infos zeichnen danach ein anderes Bild.

Alle Hunde rissen sich los

Wie jetzt bekannt wurde, ist die Züchterin nicht alleine mit American Staffordshire Terrier "Elmo" unterwegs - in einer Einvernahme erzählt sie: Es waren drei Hunde mit ihr. Alle waren angeblich angeleint, zwei hatten laut Aussagen auch einen Beißkorb auf.

Joggerin wurde zerfleischt

Dann, so die Aussage, ging es so schnell, dass die Hundehalterin es sich nicht genau erklären kann. Jedenfalls rissen sich alle drei Hunde los. Ob es nur der eine - "Elmo" - war, der die Joggerin attackierte und in der Folge regelrecht zerfleischte, kann sie nicht sagen.

Fix: Als die Züchterin aufsah, kreisten alle Hunde um Herta A. Dass mehrere zubissen ist realistisch, im Tumult riss sich ein weiterer Hund den Beißkorb hinunter.

© Mike Vogl

Wenig später wurde Elmo eingeschläfert, die anderen Kampfhunde wurden weggeben - wohin ist unklar...