Pkw-Lenker (42) bei Frontal-Crash mit Lkw gestorben

Ein 42-jähriger Autofahrer ist Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Arlberg Schnellstraße (S16) in Zams (Bezirk Landeck) ums Leben gekommen.

Der Österreicher war zwischen der Lötzgalerie und dem Perjentunnel aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lkw kollidiert. Dabei wurde er im Auto eingeklemmt und tödlich verletzt, berichtete die Polizei.

Der 54-jährige Lkw-Lenker aus Polen wurde dagegen nur leicht verletzt und ins Krankenhaus Zams gebracht. Die S16 war für einige Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Eine Schwerverletzte hatte unterdessen Dienstagnachmittag ein Unfall auf der Timmelsjochstraße im Gemeindegebiet von Gurgl im Tiroler Ötztal zur Folge. Ein 58-jährige Motorradfahrerin fuhr in eine leichte Rechtskurve ein, als sie plötzlich aus bisher unbekannter Ursache über die Gegenfahrbahn in einen Straßengraben geriet und dort zu Sturz kam. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Sölden wurde die Deutsche mit einem Notarzthubschrauber ebenfalls in das Krankenhaus nach Zams gebracht. Die Frau erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Oberschenkels.