Obdachlosen-Morde: Dieser Mann wird gesucht

Obdachlose in Wien getötet: Video von gesuchter Person veröffentlicht

Wien. Nach den Messerattacken auf Obdachlose in Wien im Sommer mit zwei Toten und einer Schwerverletzten hat die Polizei am Mittwoch ein Foto und ein Video eines Mannes aus Kameras in der Nähe des dritten Tatorts veröffentlicht. Ob es sich um einen Tatverdächtigen, einen Zeugen oder eine unbeteiligte Person handelt, ist laut Ermittlern noch unklar. Es sei aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe mit der dritten Tat jedenfalls eine "Person von besonderem polizeilichen Interesse".

Der Mann ist auf Videomaterial (Video siehe weiter oben) von Kameras im Bereich Hernalser Gürtel am 9. August zwischen 1.19 Uhr und 1.40 Uhr zu sehen und soll sich bei der Polizei melden, hieß es in der Presseaussendung. "Die Wahrnehmungen dieses Mannes sind für die Ermittler von großer Wichtigkeit", wurde betont. Hinweise werden streng vertraulich behandelt und an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 oder per Mail an Hinweise-obdachlose@polizei.gv.at erbeten.

Polizei sucht diesen Mann

© LPD Wien

In Wien kam es im Sommer bisher auf drei brutale Angriffe auf Obdachlose, die in zwei Fällen mit dem Tod der Opfer endeten. Am 12. Juli war ein gebürtiger Ungar (56), der erst aufgrund seiner Tattoos identifiziert werden konnte, erstochen auf einer Parkbank am Handelskai an der Donau in der Brigittenau aufgefunden worden. In der Leopoldstadt im Bereich der Venediger Au wurde mehr als eine Woche später eine nicht sesshafte Frau (51) durch Stiche und Schnitte schwerstens verletzt.