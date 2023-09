Messerstecherei vor Wiener U-Bahnstation

Das Opfer, ein Afghane, erlitt eine Stichverletzung im Nackenbereich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer, ein Bulgare, wurden festgenommen. Seine DNA wird natürlich mi den Spuren bei den noch nicht geklärter Obdachlosen-Morden abgeglichen.

Wien. Am Mittwoch bemerkten Beamte eine Rangelei zwischen zwei Männern im Bereich des Lerchenfelder Gürtels Höhe U-Bahn-Station Josefstädter Straße (16. Bezirk). Einer der beiden Männer ließ plötzlich von seinem Gegenüber ab und lief in die nahe gelegene U-Bahn-Station. Der andere sackte zusammen. Der Tatverdächtige flüchtete, wurde aber durch Polizisten zu Fuß verfolgt und vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 27-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen.

Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung des Opfers und brachte es in ein Krankenhaus. Zuvor leisteten Polizisten und anwesende Mitarbeiter des Fonds Soziales Wien Erste Hilfe. Es stellte sich heraus, dass das Opfer eine Stichverletzung im Nackenbereich erlitten hatte. In einem Blumenbeet wurde ein Taschenmesser, die mutmaßliche Tatwaffe, gefunden und sichergestellt. Der festgenommene Tatverdächtige verweigerte die Aus-sage. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die weiteren Ermittlungen in dem Fall.