Obdachlosen-Morde: Polizei hat heiße Spur

Nach der Angriffsserie auf Obdachlose in Wien verfolgt die Polizei nun eine erste heiße Spur.

Wie Polizeiquellen gegenüber ÖSTERREICH bestätigen, wurde am bisher letzten Tatort am Hernalser Gürtel eine verdächtige Person von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Dabei könnte es sich um einen Zeugen oder sogar den Täter handeln. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.

Drei Angriffe auf Obdachlose

In Wien kam es im Sommer bisher auf drei brutale Angriffe auf Obdachlose, die in zwei Fällen mit dem Tod der Opfer endeten. Am 12. Juli war ein Mann erstochen auf einer Parkbank am Handelskai in Wien-Brigittenau aufgefunden worden. In Wien-Leopoldstadt wurde eine Frau mehr als eine Woche später durch Stiche und Schnitte schwer verletzt.

Zuletzt kam es in der Nacht auf den 9. August zu einer Messerattacke in Wien-Josefstadt, wobei der Mann seinen Verletzungen erlag. Aufgrund der ähnlichen Verletzungsmuster, Tatzeiträume sowie der Opfergruppe, geht das Landeskriminalamt (LKA) von einem Zusammenhang zwischen den Attacken und einer Täterschaft aus.

Bereits im August wurde eine Belohnung in der Höhe von 10.000 Euro für Hinweise ausgelobt. Nun gibt es endlich eine heiße Spur.