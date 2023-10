Horror-Brand in Landesklinikum Mödling: Ermittlungen eingestellt

Die Ermittlungen zu dem fürchterlichen Brand im dritten Stock des Spitals sind eingestellt worden. Die Ursache für das Feuer war eine Zigarette eines 75-Jährigen, der selbst den Flammen zum Opfer fiel. Eine Fahrlässigkeit von anderen Personen konnte ausgeschlossen werden.

Nach dem Brand mit drei toten Patienten Ende Mai im Landesklinikum Mödling sind die Ermittlungen eingestellt worden. Es könne niemandem ein Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht werden, sagte Erich Habitzl, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Mittwoch zur APA. Als Ursache für das Feuer gilt eine Zigarette, ausgegangen sein sollen die Flammen vom Bett eines 75-Jährigen aus dem Bezirk Baden, eines der drei Verstorbenen.

© BFK Mödling ×

Ermittelt wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst gegen unbekannt. Ein Sachverständiger wurde bestellt, um den Hergang des Geschehens aus der Nacht auf den 30. Mai zu rekonstruieren. Im Sommer wurden zudem ergänzende Fragen an den Gutachter übermittelt.

Letztlich stellte sich die ursprünglich angenommene Version mit der Zigarette des 75-Jährigen als Auslöser als wahrscheinlichste Möglichkeit heraus. Außer diesem Mann könne niemandem ein Fehlverhalten vorgeworfen werden, betonte Habitzl.

Nachgegangen wurde im Rahmen der Ermittlungen auch medial erhobenen Vorwürfen, wonach die Stadtfeuerwehr verzögert alarmiert worden sei. Hier kam der Sachverständige laut Habitzl zum Ergebnis, dass es "nachvollziehbar ist, dass man bei 99,8 Prozent Brandfehlalarmen erst dann ausfährt, wenn persönliche Wahrnehmungen es bestätigen". Ableitbar sei hier kein fahrlässiges Verhalten, auch aus dem Blickwinkel der Zumutbarkeit.

© BFK Mödling ×

Weiters sei die Unterbesetzung der Betriebsfeuerwehr nicht kausal für den Brand und deshalb "rechtlich irrelevant" gewesen, sagte der Behördensprecher. Darüber hinaus hätten die verwendeten Matratzen und die Bettwäsche "sämtlichen Normen und EU-Verordnungen entsprochen", es sei auch eine Konformitätserklärung des Herstellers vorgelegen.

Drei Männer im Zimmer tot

Neben dem 75-Jährigen kamen bei dem Brand ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Mödling und ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Bruck ad. Leitha ums Leben. Die Männer waren in dem betroffenen Vierbettzimmer stationär aufgenommen. Ein weiterer Patient befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Raum und überlebte.

"Die Arbeiten in der Brandstation A3A im Landesklinikum Mödling dauern noch an. Mit einer Inbetriebnahme wird voraussichtlich mit Ende März 2024 gerechnet", teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) am Mittwoch mit. Das Ermittlungsverfahren sei "zur Gänze eingestellt", es habe "kein Fehlverhalten nachgewiesen werden" können.

"Als Brandursache stellte sich die ursprünglich angenommene Version, dass eine Zigarette das Feuer ausgelöst hat, als wahrscheinlichste Möglichkeit heraus. Eine technische Ursache wurde ausgeschlossen", so die LGA weiter.

"Wir bedauern dieses außerordentliche Ereignis sehr und unsere Anteilnahme gilt nach wie vor den Angehörigen und Familien der drei verstorbenen Personen", so der Kaufmännische Direktor des Landesklinikums Baden-Mödling, Markus Zemanek. "Bei den Ermittlungsarbeiten wurde durch mehrere Sachverständige nachgewiesen, dass unsere Kliniken technisch sicher sind und bestens fachlich geführt werden. Außerdem wurde festgestellt, dass die Rettungskette einwandfrei funktioniert hat."