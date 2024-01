Toter auf Donauinsel - wieder Leiche im Wasser!

Keine zwei Wochen, nachdem in der Schwarzlackenau ein Fischer einen menschlichen Fuß an der Angel hatte, wurde heute wieder ein Toter im Wasser in Wien gefunden.

Wien. So viel ist bisher über den laufenden Einsatz bekannt: Wie eine Zeugin, die aus der vorbeifahrenden U-Bahn der Linie U2 beobachten konnte, sind Feuerwehr und Polizei beim Treppelweg an der Neuen Donau in Kagran bei der Donaustadtbrücke aufgefahren. Mehrere Jugendliche stehen geschockt daneben - sie dürften den entsetzlichen Fund nahe dem Rad- und Gehweg zur Donauinsel gemacht haben. © Viyana Manset Haber × Wie Polizeisprecherin Julia Schick bestätigt, wurde tatsächlich im Wasser treibend eine Leiche gefunden und geborgen, bei der es sich um einen Mann handeln dürfte. Die Umstände seines Todes und ob ein Unfall, eine Verzweiflungstat oder gar (erneut) ein Verbrechen vorliegt, ist noch völlig unklar. Mehr in Kürze