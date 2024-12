Toter bei Wohnhausbrand in Niederösterreich

Es dürfte sich um 53-Jährigen handeln, Identität ist aber noch nicht vollständig geklärt. 71-Jährige rettete sich und erlitt Rauchgasvergiftung.

Ein Niederösterreicher ist am Sonntag bei einem Brand in einem Wohnhaus in Pottendorf (Bezirk Baden) ums Leben gekommen. Es dürfte sich um einen 53-jährigen körperlich beeinträchtigten Mann handeln. Die Identität sei aber noch nicht vollständig geklärt, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf APA-Anfrage. Eine Obduktion wurde angeordnet. Eine 71-Jährige rettete sich rechtzeitig aus dem Gebäude und holte bei den Nachbarn Hilfe.

Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte am Sonntag gegen 5.30 Uhr. Beim Eintreffen der Helfer stand das Haus im Pottendorfer Ortsteil Landegg bereits in Vollbrand. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die 71-jährige Pensionistin und Lebensgefährtin des 53-Jährigen wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landesklinikum Baden gebracht.

Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehr schwierig, weil bei den Fenstern zahlreiche Jalousien aufgebrochen werden mussten, um zum Brandherd im Inneren des Hauses zu gelangen. Kurz nach 11.00 Uhr hieß es "Brand aus". Ermittlungen zur Ursache wurden aufgenommen. Geführt werden die Erhebungen von Beamten des Landeskriminalamts Niederösterreich sowie des Bundeskriminalamts.