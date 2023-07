Tourismus-Paradies: Österreich steht vor Rekord Sommer

Sehr viele Touristen aus dem Ausland und heimische Urlauber im Land.

Rekord. Jubelstimmung im heimischen Tourismus. Österreich ist beliebt wie eh und je. „In Velden gibt es fast keine freien Zimmer mehr, vor allem das Luxussegment ist so gut wie ausgebucht. Das Schlosshotel und Co. sind voll“, freut sich ein Wörthersee-Insider.

Aus dem Büro von Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler hört ÖSTERREICH: „Die Buchungslage ist heuer ausgezeichnet.“ So gab es im Mai mit 8,2 Millionen Nächtigungen ein Plus von 10,3 % zum bisherigen Rekordjahr 2019.

»Wir sind so gut wie ausgebucht«

Stanglwirt-Chefin. Maria Hauser, Stanglwirt-Chefin in Kitzbühel, freut sich: „Wir sind schon so gut wie ausgebucht, wir haben kaum noch Lücken.“ Ob man überhaupt Chancen auf ein freies Zimmer hat? „Wenn kurzfristig was frei wird, ist es schnell wieder weg. Sogar für den Winter haben wir viele Anfragen“, sagt die Stanglwirt-Chefin. Neben vielen Touristen aus dem Ausland sorgen auch die Österreicher für einen Tourismus-Boom in der eigenen Heimat. Jeder Zweite (genau 52 %) wird in Österreich urlauben, so eine Umfrage der Hoteliervereinigung.