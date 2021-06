In Wien steht eine der Hauptverbindungen still.

In der Wiener Innenstadt ist mit Zeitverzögerungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu rechnen: Die U-Bahn-Linie U4 steht in beide Richtungen zwischen der Station Kettenbrückengasse und der Station Landstraße. Grund ist ein Polizeieinsatz. Durchsagen zufolge soll die Sperre in Kürze beendet sein, der Grund des Einsatzes ist derzeit nicht bekannt.