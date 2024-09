Unbekannte stürmten zwei Geschäfte in Favoriten

Die Einbrüche waren beide in der Nacht auf Dienstag.

Eine komplett zertrümmerte Eingangstür: Der A1-Shop am Keplerplatz in Favoriten wurde in der Nacht auf Dienstag heimgesucht. Zudem soll in der Umgebung der Favoritenstraße noch in ein weiteres Geschäft eingebrochen worden sein.

Fahndung blieb vorerst erfolglos

Laut Polizei wurden gleich mehrere Handys aus den Läden geklaut. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem oder den Tätern blieb vorerst erfolglos. Die Ermittlungen sind im Gange. Es dürfte einen Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen geben.