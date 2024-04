Unfälle mit E-Scootern: Jeder ACHTE (!) ist betrunken

E-Scooter kennt mittlerweile jeder, vor allem aus den Innenstädten sind sie kaum mehr wegzudenken. Jetzt gibt es aber alarmierende Zahlen: Immer mehr Alko-Lenker sind mit dem Scooter auf den Straßen und Gehwegen unterwegs.

Die Anzahl der Unfälle und Verletzten mit E-Scootern hat sich dramatisch erhöht. 6000 Fahrer mussten letztes Jahr ins Spital. Das ist eine Verfünffachung seit 2019. Noch schlimmer ist: 12 Prozent der Unfall-Fahrer waren alkoholisiert! Das Kuratorium für Verkehrssicherheit will jetzt durchgreifen und fordert Maßnahmen gegen die Scooter-Rowdys!

Mega-Strafe bis zu 5900 Euro

Die meisten E-Scooter-Fahrer, die verunfallen, sind noch jung - im Durchschnitt erst 34 Jahre. Alkohol als Unfallursache spielt eine immer größere Rolle. Jeder Achte ist zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Zum Vergleich: bei Unfällen mit dem Auto oder dem PKW sind es nur 4 bzw. 3 Prozent. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) ist angesichts der neue Zahlen höchst alarmiert. Leiter Klaus Robatsch warnt mit Nachdruck: „Alarmierend ist für uns auch der hohe Alkoholspiegel, denn 90 Prozent der nachweislich alkoholisierten E-Scooter-Fahrenden waren zum Unfallzeitpunkt mit einem Blutalkoholwert von mehr als 1,0 Promille unterwegs und 28 Prozent sogar mit mehr als 2,0 Promille.“ Für die flotten E-Scooter gilt eigentlich die gleiche Promille-Grenze wie beim Fahrrad: maximal 0,8 Promille. Wer über 1,6 Promille hat, muss mit einer Strafe von bis zu 5900 Euro rechnen!

Helmpflicht soll kommen

Geht es nach den Scooter-Experten vom KFV, soll jetzt endlich durchgegriffen werden. Robatsch will eine Helmpflicht, nicht nur für Kinder bis 12 Jahre, sondern für alle - auch für Erwachsene: „Um schwere Kopfverletzungen zu vermeiden, bekräftigen wir daher unsere Forderung nach einer Helmpflicht beim Fahren mit E-Scootern sowie mit E-Bikes,“ so der KFV-Chef. Doch mit dem Helm nicht genug, Robatsch geht noch weiter. Er will eine neue Vollkasko-Ausstattung für die Scooter: Glocke, Blinker, eine zweite Bremse und max. 20 km/h sollen neu eingeführt werden. Mit dem coolen Lenken am lässigen Scooter ist es dann vorbei – und für mehr Sicherheit wird damit wahrscheinlich gesorgt.