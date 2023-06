Uni-Ranking: Österreichs Hochschulen am absteigenden Ast

Für die österreichischen Unis hat das "QS University Ranking 2024" durchwachsene Ergebnisse gebracht.

Für die Uni Wien ging es innerhalb der Top-200 etwas aufwärts (von Rang 151 auf 130), für die Technische Uni (TU) Wien indes einige Plätze bergab (von 179 im Vorjahr auf 184). Die übrigen im QS-Ranking gelisteten Austro-Unis verloren ebenfalls Plätze, mit Ausnahme der Uni Salzburg. Diese konnte ihr Ergebnis erneut verbessern und landete auf den Rängen 681-690 (2023: 751-800).

Schlechter als im Vorjahr abgeschnitten haben diesmal auch die Uni Innsbruck (362 nach 308 im Ranking für 2023), die TU Graz (421 nach 284), die Uni Linz (446 nach 350) und die Uni Klagenfurt (580 nach 486). Die Uni Graz wurde in eine ähnliche Gruppe wie im Vorjahres-Ranking eingestuft (661-670 nach 651-700). Insgesamt wurden diesmal acht österreichische Unis von QS bewertet.

So funktioniert das Ranking

Beim Ranking von QS Quacquarelli Symonds, dessen Methodik diesmal im Vergleich zu früher etwas verändert wurde, hängen 30 Prozent der Reihung von den Ergebnissen einer weltweiten Umfrage in der akademischen Community zum Ansehen von Hochschulen ab, weitere 15 Prozent von einer zusätzlichen Befragung unter Arbeitgebern. 10 Prozent der Wertung ergeben sich aus dem Zahlenverhältnis Studenten-Lehrende, 20 aus der anhand von Zitierungen gemessenen Forschungsleistung und je fünf Prozent aus dem Anteil an internationalen Studenten bzw. internationalem Personal. In diesem Jahr wurden außerdem erstmals auch die Faktoren Nachhaltigkeit, Beschäftigungsergebnisse und internationale Forschungsvernetzung einbezogen (jeweils fünf Prozent).

In den Top-10 des Rankings liegen - wie auch bei anderen internationalen Hochschul-Ranglisten - fast ausschließlich Unis aus den USA und Großbritannien. Rang 1 geht erneut an das Massachusetts Institute of Technology (MIT; USA), gefolgt von der University of Cambridge und der University of Oxford (beide Großbritannien). Beste kontinentaleuropäische Uni ist die Uni Zürich auf Platz sieben, Platz acht geht an die National University of Singapore.